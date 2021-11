PSG : un ancien du FC Barcelone pourrait briser le rêve de l'émir du Qatar avec Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Hier en conférence de presse, Mauricio Pochettino a immédiatement été interrogé sur l'intérêt de Manchester United pour lui. Sa réponse s'est voulue claire : "Je ne suis pas un enfant. J'ai passé toute ma vie à jouer au football et maintenant 12 ans en tant qu'entraîneur, nous sommes dans un métier où les rumeurs sont là. Je ne suis pas distrait. Les rumeurs sont là et je dois vivre avec ça. Je respecte mon club, le PSG. Ce que fait un autre club, ça ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou ne pas dire sera utilisé. Je suis heureux à Paris. J'adore le club, les supporters. Mon contrat est jusqu’en 2023. Je suis très heureux au PSG, c’est un fait".

Ce qui est un fait aussi, c'est que Manchester United est vraiment très intéressé par l'Argentin. Hier soir, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a assuré que la liste des prétendants à la succession d'Ole Gunnar Solskjaer s'était réduite à deux noms : le sien et Brendan Rodgers (Leicester).

Tard hier soir, Sky Sport a ajouté celui d'Ernesto Valverde, ancien coach du FC Barcelone. MU ne se montrant pas pressé, les négociations pourraient s'étaler sur encore plusieurs mois… Ce qui ne serait pas une très bonne nouvelle si le PSG rêve de Zinédine Zidane avec la Coupe du Monde 2022 et un éventuel remplacement de Didier Deschamps qui se profilent.

Brendan Rodgers (Leicester) et Mauricio Pochettino 🇦🇷sont les deux noms surveillés par Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🎙 @FabrizioRomano dans son podcast "Here we go"



Toutes les informations ici ➡️ https://t.co/iXzknEHP3R#TeamPSG #PSG #Pochettino pic.twitter.com/Uay4MbjqPs — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2021