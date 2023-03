PSG : un budget mercato réévalué et 6 joueurs recrutés pour éloigner Mbappé du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jérôme Rothen en est persuadé : les dirigeants du PSG sont assez intelligents pour se remettre en question et lancer un vrai projet la saison prochaine. Pour ce faire, Le Parisien croit savoir que Luis Campos compte conserver plusieurs joueurs actuels : Marco Verratti, Nuno Mendes, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Danilo et Achraf Hakimi.

En terme d’arrivées au mercato estival, As nous informe que six recrues seraient déjà envisagées par le directeur du football du PSG : Milan Skriniar, Pau Lopez, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Gonçalo Ramos et Victor Osimhen.

L’enveloppe allouée au mercato, d’un montant de 80 millions d’euros, pourrait être revue à la hausse avec la vente de certains joueurs, comme Neymar qui pourrait rapporter un petit billet et libérer de la masse salariale.