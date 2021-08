Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Pour sa présentation au PSG ce mercredi, Lionel Messi s'est adonné à un exercice qu'il n'apprécie pas particulièrement : l'interview. En plus d'une conférence à l'auditorium du Parc des Princes, l'ancienne star du FC Barcelone a enchaîné les entretiens individuels (RMC, Téléfoot, France Télévisions, beIN Sports...).

C'est notamment en marge de sa rencontre avec Omar Da Fonseca, qu'une image a enflammé la toile. Beaucoup ont cru entendre un « Allez l'OM » prononcé et répété à son compatriote. Il s'agissait en fait d'un « Hasta luego » (« A bientôt ») prononcé rapidement (Messi a l'habitude de mâcher ses mots).

🔴Lionel Messi serait un grand fan de l’Olympique de Marseille en effet le joueur parisien aurait dit à plusieurs reprises « allez l’OM »



( @henni_mo ) 🎥 pic.twitter.com/LTMtMOdHbt — Actu Foot (@sevengoku) August 11, 2021

Détournement, vieilles photos... Tout est bon pour salir Messi

Toujours est-il que, côté Marseillais, on se raccroche à ce qu'on peut (pour éviter d'avoir à casser des télévisions dans les centres commerciaux comme Mohamed Henni). Certains ont même déterré de vieilles déclarations de Messi, tirées d'un poisson d'avril d'un site de supporters marseillais … Utilisant une vieille photo de son frère portant le t-shirt d'entraînement de l'OM (Adidas est le sponsor historique de Messi) pour crédibiliser les mots.

N'en déplaisent aux rageux et aux jaloux, Lionel Messi n'a pas commis d'impairs ce mercredi... Ni dans toute sa carrière où il s'est attelé à avoir la communication la plus lisse et la moins provocatrice possible.

Messi en 2013💬



▪️Je sais qu'il y a une grande rivalité entre le psg et l'OM, un peu comme en Espagne entre le Barça et le Real

▪️Quand on s'est retrouvé en sélection avec Lavezzi,je l'ai chambré en lui disant que j'étais supporter de l'OM ! En plus c'est vrai ! #Messi #TeamOM pic.twitter.com/fuV7wDUIre — Jml'OM 🌙 (@Jml_OM) August 25, 2020