PSG : un Mercato de folie pour faire oublier Mbappé, une priorité se dégage déjà !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG. Après sept ans au plus haut niveau, l’attaquant de 25 ans va laisser le club de la capitale orphelin de ses buts, qui représentaient un quart du total sur cette période ! Sa succession s’annonce difficile mais serait d’ores et déjà lancée en interne. Si on ne sait pas encore si ce sera Luis Campos qui en sera chargée, L’Équipe a dévoilé la liste des candidats ciblés par le PSG en ce sens. Elle est longue, pas forcément poste pour poste et non exhaustive.

La priorité se nommerait Victor Osimhen, même si le nom de Mohamed Salah (31 ans, Liverpool) circule également. Lié à Naples jusqu’en 2026, l’avant-centre international nigérian (25 ans) ne serait pas contre un retour en L1, après une saison au LOSC (2019-2020) où Campos, alors en charge du recrutement du LOSC, l’avait attiré. Si Aurelio De Laurentiis s’était montré inflexible sur le tarif de son joueur l’été dernier, assurant qu’il ne partirait pas à moins de 150 millions d’euros, il pourrait revoir ses prétentions à la baisse. Bernardo Silva est aussi ciblé avec ardeur. De même que Rafael Leao (AC Milan, 24 ans) et Joshua Kimmich (Bayern Munich, 29 ans), mais le club allemand a vite refroidi les intentions parisiennes.

Des jeunes à fort potentiel ciblés ?

À ce poste, les dirigeants parisiens adorent également le profil de Bruno Guimaraes (26 ans, Newcastle, 2028). Les champions de France en titre pensent aussi à recruter de très jeunes joueurs qui se sont déjà affirmés au plus haut niveau, à l’image de Gavi ou Leny Yoro. Paris pourrait aussi rapatrier son international néerlandais, Xavi Simons, prêté au RB Leipzig.

Podcast Men's Up Life