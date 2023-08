PSG : un Paris intéressant dans le jeu se fait renverser par l'Inter

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après Le Havre (2-0), al-Nassr (0-0) et Osaka (2-3), le PSG disputait ce matin à Tokyo son quatrième match de préparation, face à l'Inter Milan. Si l'on se fie au résultat final (1-2), c'est encore un match sans victoire pour les hommes de Luis Enrique, qui n'ont donc battu pour le moment qu'un promu en L1. Mais dans le jeu, Paris s'est montré très intéressant et plus dangereux que les Italiens pendant 80 minutes.

La patte Luis Enrique commence à se faire sentir

Asensio a frappé sur le poteau en première période et Vitinha a ouvert le score peu après l'heure de jeu sur une jolie frappe lointaine. L'Inter a renversé le score dans les dix dernières minutes mais l'essentiel est ailleurs : la patte Luis Enrique commence à se faire sentir ! Une bonne nouvelle pour le PSG, qui affrontera Jeonbun Hyundai jeudi à Busan.

Buts : Vitinha (62e) pour le PSG ; Esposito (81e), Sensi (83e) pour l'Inter.

Onze de départ : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Srkiniar, Hernandez - Vitinha, Ruiz, Ugarte, Zaïre-Emery - Asensio, Soler.

⌛ Alors qu'il menait 1-0 après un bijou de Vitinha (63e) et qu'il dominait largement la partie, le PSG s'est écroulé en deux minutes face à l'Inter, encaissant deux buts par Esposito et Sensi (81e, 83e). Une défaite en amical mais tout n'est pas à jeter côté Paris. — RMC Sport (@RMCsport) August 1, 2023

