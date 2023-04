PSG : une bonne nouvelle et un mercato XXL en prévision ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L'information peut paraître surprenante. Surtout lorsque vous savez que le PSG a tout de même perdu plus de 700 millions d'euros lors des trois dernières saisons. Et pourtant. Selon le quotidien régional, Le Parisien, le club de la capitale est en passe de rentrer dans les clous quant aux normes imposées par l'UEFA au sujet du fair-play financier.

Et ce avec un plan d'action bien établi pour les trois prochaines saisons. Certes, il y aura bien des pertes de l'ordre de 60 millions d'euros sur cet exercice, mais retour à l'équilibre parfait sur les deux suivants. Comment ? En continuant d'augmenter ses revenus avec la billetterie et les hospitalités et avec le précieux concours du fonds d'investissement CVC, qui va rapporter 300 millions d'euros sur les trois prochaines saisons. Comment ? En faisant, enfin, certaines économies avec une masse salariale revue à la baisse, la vente de Neymar et le départ de Messi.

Dans ces conditions, et comme l'indique Le Parisien, le mercato estival à venir pourrait permettre au PSG de frapper fort.