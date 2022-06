PSG : une terrible injustice avec Galtier et Vitinha met Pierre Ménès en rogne

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

La semaine dernière au PSG a été marquée par des bruits de couloirs très insistants annonçant les deux premières recrues très symboliques de Luis Campos au PSG. Le milieu du FC Porto Vitinha, et l’entraîneur niçois Christophe Galtier devraient débarquer dans la capitale pour respectivement 40 et 10 millions d’euros très prochainement.

Les deux annonces ont reçu un accueil mitigé sur tweeter. Malgré que Galtier soit reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs français en activité et Vitinha comme un crack du milieu de terrain portugais, les rumeurs qui les précédaient évoquaient Paul Pogba et et Zinédine Zidane. Ainsi le PSG a de nouveau reçu les foudres des tweetos, ce qui n’a pas plu à Pierre Menès.

Le chroniqueur a vite rappelé aux supporters mécontents de sui il s’agissait et signifié son ras-le-bol du traitement subi par le PSG :

Galtier à Lille meilleur entraîneur de France . Galtier annoncé au PSG la pire des daubes. Vitinha adulé au Portugal. Annoncé au PSG un milieu raté de plus. Usant — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 18, 2022

Pour résumer Pierre Ménès n’hésite pas à pousser quelques coups de gueule sur tweeter notamment en ce qui concerne le PSG ou l’Équipe de France. Ce week-end, l’ancien de canal a encore frappé après les annonces des imminentes signatures de Christophe Galtier et Vitinha.

Yann Noailles

Rédacteur