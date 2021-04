PSG : Wanda Nara a déjà quitté Paris … pour travailler au Mercato d'Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Comme révélé par L'Equipe, Mauro Icardi (28 ans) cherche bel et bien à quitter le PSG cet été... Et un retour en Italie, à la Juventus de Turin ou à Rome, ne serait pas forcément pour déplaire à l'Argentin. Femme et agent d'Icardi, Wanda Nara a déjà quitté Paris depuis quelques jours et travaille depuis la Botte à dénicher un nouveau club. Un club qui devra néanmoins assumer les importants émoluments de l'attaquant parisien (10 M€ brut par an).

Face à suivre du fait de ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Wanda Nara s'est réfugié à Milan pour travailler tranquillement. Sur plusieurs de ses publications, on peut aussi lire « Home sweet home » comme localisation de la photo. Une preuve supplémentaire qu'elle ne s'est jamais réellement senti chez elle dans le domicile parisien du clan Icardi. Domicile qui était devenu la résidence principale du couple l'été dernier...