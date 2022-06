PSG : Zidane serait bien le prochain coach, accord de principe trouvé !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Daniel Riolo et Paco uyo sont d’accord : Zinédine Zidane sera bel et bien le futur entraîneur du PSG ! « J’ai reçu un coup de fil du Qatar pour me dire que Zidane s’était mis d’accord avec le PSG », a révélé hier soir l’ancien gardien du Real Madrid connu pour être proche du palais de Doha et de l’émir Al Thani.

🔴🔵 Zinédine Zidane et le PSG en passe de trouver un accord de principe.



Le deal n’est pas bouclé, comme annoncé par @mundodeportivo.

Des détails restent à discuter. Mais les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures.



La fin du feuilleton est proche.🇶🇦 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 10, 2022

Europe 1 confirme ces impression et annonce même un accord de principe entre Zidane et le PSG.

« Zinédine Zidane sera le prochain entraîneur », avance la radio sportive. « Zinédine Zidane et le PSG en passe de trouver un accord de principe. Le deal n’est pas bouclé, ajoute Saber Desfarges. Des détails restent à discuter. Mais les deux positions se sont fortement rapprochées ces dernières heures. La fin du feuilleton est proche. »

Bastien Aubert

Rédacteur