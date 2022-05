PSG : Zlatan Ibrahimovic prêt à prendre la succession de Mino Raiola ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après s'être battu contre la maladie, Mino Raiola est décécé dimanche. L'Italo-néerlandais laisse un énorme héritage puisque Forbes estimait récemment sa fortune personnelle à 84,7 millions de dollars. La famille Raiola, avec notamment son cousin Enzo, devrait gérer les dossiers en cours mais la succession de l'agent est ouverte et selon FootMercato, Zlatan Ibrahimovic pourrait reprendre le flambeau.

« Zlatan, dévasté par la disparition de Raiola, envisagerait d'aider l'agence Sportman dans les semaines à venir, croit en effet savoir le média. Plus encore, l'attaquant des Rossoneri ne serait pas contre l'idée de s'imposer, à moyen terme, comme le leader de ce puissant empire laissé par le natif de Nocera Inferiore. Profondément touché par cette triste nouvelle, le Suédois, qui avait tissé des liens très forts avec Raiola et que l'on dit silencieux depuis plusieurs jours dans le vestiaire milanais, aurait été, selon le Guardian, parmi les rares autorisés à entrer dans l'hôpital pour dire au revoir à Raiola avec sa famille. Déterminé à honorer sa mémoire, Ibrahimovic pourrait ainsi faire un premier pas dans cette quête de reconversion après sa carrière de footballeur et nul doute alors que son charisme et son aura pourraient pleinement peser dans ce nouveau rôle. »

Pour résumer L'ancienne star du PSG pourrait reprendre le flambeau suite à la disparition de son agent Mino Raiola. « Zlatan, dévasté par la disparition de Raiola, envisagerait d'aider l'agence Sportman dans les semaines à venir», croit en effet savoir FootMercato...



Laurent HESS

Rédacteur