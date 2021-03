PSG, Juventus Turin – Mercato : Rabiot vers un transfert monumental ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un transfert qui pourrait laisser des énormes regrets au PSG... En 2019, au terme de son contrat, Adrien Rabiot a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre la Juventus Turin. À côté de Cristiano Ronaldo, l'ex-Titi Parisien s'est imposé comme un rouage important de la Vieille Dame. Cette saison, le natif de Saint-Maurice a pris part à 32 rencontres. Et ses performances ont tapé dans l'oeil de Didier Deschamps, qui l'a rappelé en équipe de France, et de... Pep Guardiola !

Interrogé par Tuttosport, Vincenzo Morabito, agent réputé mondialement, a lâché une petite bombe : "Le Français est sur la liste de Pep Guardiola à Manchester City. » Avant d'ajouter : "Mais il ne quittera pas la Juventus." Sous contrat jusqu'en 2023, l'international tricolore est estimé à 32 millions d'euros selon le site Transfermarkt. En proie à des difficultés économiques, en raison de la crise économique liée à la Covid-19, les Turinois sont à la recherche d'argent frais pour pouvoir remodeler l'effectif de Pirlo. En rejoignant les Skyblues, club qu'il avait quitté en 2008, Adrien Rabiot rejoindrait une autre grande cylindrée européenne.