RC Lens Mercato : le PSG débarque pour Openda mais...

Un an après son départ du RC Lens, Loïs Openda pourrait déjà quitter le RB Leipzig cet été. L'attaquant belge cartonne avec le club allemand, il totalise déjà 20 buts et 4 passes décisives, lui qui a fêté ses 24 ans la semaine passée.

De quoi attiser les convoitises, et non des moindres. Ce jeudi, Ekrem Konur indique que le PSG commence à s'activer sur l'ancien lensois. Et qu'Openda serait aussi ciblé par trois clubs de Premier League : Arsenal, MU et Chelsea. A suivre...

💣❗🇧🇪 #RBLeipzig❗

PSG have added RB Leipzig's 24-year-old striker Loïs Openda to shortlist transfer list.



▪️Chelsea,Arsenal and Manchester United have all been linked with the Belgian player.



▪️Offers over 70M€ could convince the Bundesliga club to sell the Belgian striker. pic.twitter.com/o51HwZ4sUq