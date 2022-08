RC Lens - Mercato : on sait pourquoi le PSG a lâché Seko Fofana

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Après après avoir recruté Vitinha, le Paris Saint-Germain devrait enregistrer dans les prochaines la signature d'un autre milieu de terrain en la personne de Renato Sanches. Mais le club de la capitale compte encore renforcer son entrejeu cet été en recrutant un troisième milieu de terrain au profil plus grand et plus costaud.