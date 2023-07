RC Lens, PSG – Mercato : après Openda, Leipzig d'accord avec Paris pour Bitshiabu !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Loïs Openda du RC Lens au RB Leipzig, cela devrait se faire ! Alors que la direction du club artésien demandait 50 M€ pour céder son buteur belge, Leipzig aurait répondu favorablement à ses exigences en acceptant une offre qui atteint 49 M€, à savoir 43 M€ de transfert + 6 M€ de bonus. Le deal comprendrait aussi un pourcentage à la revente. 20 M€ de transfert Et ce n'est pas tout puisque, toujours d'après L'Equipe, Paris et Leipzig ont pu finaliser leur accord pour le jeune défenseur parisien El Chadaille Bitshiabu, pour un transfert estimé à 20M€, bonus compris. Il devrait s'engager pour 5 ans. Podcast Men's Up Life Pour résumer D'après L'Equipe, Paris et Leipzig ont pu finaliser leur accord pour le jeune défenseur parisien El Chadaille Bitshiabu, pour un transfert estimé à 20M€, bonus compris. Un peu plus tôt, le média a annoncé un accord trouvé avec Openda...

Laurent HESS

Rédacteur