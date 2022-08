RC Lens, PSG – Mercato : Kalimuendo au Stade Rennais, c'est officiel !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Arnaud Kalimuendo du PSG au Stade Rennais, c'est fait ! Prêté au RC Lens ces deux dernières saisons (21 buts en 65 apparitions toutes compétitions confondues), l'international Espoirs s'est engagé ce jeudi jusqu'en 2027. L'indemnité de transfert est de 26 M€ bonus compris. Le SRFC avait une forte concurrence sur le dossier avec les intérêts de Leeds et Nice, mais Kalimuendo est bien Rouge et Noir ! [MercatoSRFC]



Arnaud Kalimuendo est 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍



L'attaquant du @PSG_inside s’engage avec le SRFC jusqu’en 2027.

Bienvenue chez toi Arnaud ! 🔴⚫ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 11, 2022

