RC Lens, PSG – Mercato : Kalimuendo au Stade Rennais, la vidéo de Lorant Deutsch régale !

Arnaud Kalimuendo du PSG au Stade Rennais, c'est fait ! Prêté au RC Lens ces deux dernières saisons (21 buts en 65 apparitions toutes compétitions confondues), l'international Espoirs s'est engagé ce jeudi jusqu'en 2027. L'indemnité de transfert est de 26 M€ bonus compris. Le SRFC avait une forte concurrence sur le dossier avec les intérêts de Leeds et Nice, mais Kalimuendo est bien Rouge et Noir !

Et pour fêter cette arrivée en grandes pompes, le club breton a fait appel à l'acteur Lorant Deutsch... « On vous conseille le nouvel épisode de « À toute Berzingue », imaginé par Lorànt Deutsch sur l’Histoire de Rennes », a-t-il posté pour inciter les internautes à regarder cette vidéo... qui vaut effectivement le coup d'oeil. Vraiment originale, et drôle !