Real Madrid, FC Barcelone : l'ultimatum au PSG pour Mbappé et la première de Messi font parler

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Marca : « Gagner, attendre... »

Le quotidien madrilène résume bien la période actuelle à Madrid. Alors que le Real s'est imposé difficilement au Bétis (1-0) en faisant preuve de solidité et de patience grâce à un but de Dani Carvajal sur une passe de « KB9 », le cas Mbappé suscite toujours de l'attente. « La dernière danse ? » s'interroge Marca concernant le match que doit jouer l'attaquant français contre Reims ce soir. Le média met aussi en avant la frustration de Ronald Koeman de ne pouvoir recruter au FC Barcelone...

AS : « Carvajal ne rate pas »

AS met aussi en avant la victoire difficile des Merengues à Séville (1-0), la prestation convaincante du latéral, l'entrée de Vinicius... Et l'ultimatum au PSG dans le dossier Mbappé. « Le Real attend une réponse le plus tôt possible alors que le club français tire sur la corde en convoquant Mbappé pour les débuts de Messi ».

🗞️ Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 29 de agosto

📰 Carvajal nunca falla pic.twitter.com/rms0mCxt0E — Diario AS (@diarioas) August 28, 2021

SPORT : « Koeman se réveille »

SPORT met en avant le coup de gueule de Ronald Koeman en conférence de presse. Le Néerlandais est mécontent de la situation économique du Barça qui l'empêche de batailler avec les autres clubs et estime que son effectif est trop fourni en quantité (32 joueurs) pour être bien géré. Il devrait être soulagé par le départ prochain d'Ilaix Moriba, attendu à Tottenham. « Victoire dans l'espoir de Mbappé », ajoute le média catalan au sujet du succès étriqué du Real. Les débuts de Lionel Messi lors de Reims – PSG sont aussi scrutés.

Mundo Deportivo : « Revenir pour gagner »

MD titre sur les retours de Ter Stegen, Coutinho et Mingueza pour le match de ce dimanche face à Getafe (17h). Il est aussi question de Ronald Koeman contraint de faire de la gestion d'effectif et qui a refusé une offre de Tottenham pour Emerson. L'entrée en scène de Messi lors de Reims – PSG est l'autre actualité mise en avant par le quotidien. La victoire du Real et « l'ultimation au PSG pour Mbappé » font aussi parler...