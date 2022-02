Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : le dossier Haaland provoquerait un gros malaise au PSG !

Zapping But! Football Club PSG : quels points à améliorer avant le retour face au Real ?

Si la presse espagnole semble s'accorder sur le fait qu'Erling Haaland (Borussia Dortmund) fait l'objet d'une lutte à trois équipes entre le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City, le PSG n'est pas complètement à écarter des courtisans au Norvégien.

Paris a beau ne pas être passé à l'action, il se murmure avec de plus en plus d'insistance que le Cyborg sera le premier choix des dirigeants – Nasser Al-Khelaïfi en tête – en cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid et que le PSG mettra tous les arguments économiques de son côté pour refaire son retard.

Pochettino préfèrerait Kane à Haaland

En Espagne, où on aime chercher des problèmes au PSG, le dossier Haaland est source d'inspiration. Ainsi, selon OK Diario, le cas du buteur de Dortmund creuserait encore davantage le fossé entre Mauricio Pochettino et ses patrons. En effet, l'Argentin ne serait pas du tout sur la même longueur d'ondes et préfèrerait voir Paris se positionner sur son ancien poulain Harry Kane (Tottenham).

De là à dire qu'Erling Haaland peut faire imploser Paris, il n'y a qu'un pas qu'on rêve de voir franchir de l'autre côté des Pyrénées...

