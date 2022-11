Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le montant de la première offre du PSG pour Endrick dévoilé

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Il y a une semaine, le père d'Endrick avait déclaré sur la chaîne Canal do Nicola : « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert les négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. Les choses sont comme ça actuellement. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent, mais le PSG est le seul qui s'est bougé ». On ne savait pas combien le club de la capitale avait proposé aux champions du Brésil pour leur prodige de 16 ans, étant entendu que sa clause libératoire, qui ne pourra être actionnée qu'à sa majorité, à l'été 2024, est de 60 M€. Ce n'est plus le cas.

Selon Marca, les Parisiens auraient offert 80 M€ à Palmeiras. Une somme colossale pour un joueur jeune et qui n'a disputé que quelques matches chez les professionnels. Le quotidien espagnol continue d'assurer que le Real Madrid reste en pole position sur ce dossier, fort de ses bonnes relations avec le joueur et sa famille mais aussi parce que son aura ainsi que la présence de Vinicius Jr dans ses rangs impressionnent l'intéressé. Mais Xavi a fait savoir que le FC Barcelone était toujours intéressé par son recrutement, alors que Chelsea ou Newcastle travaillent également sur le dossier. Bref, quand le deal sera conclu, on sera certainement loin de cette première offre de 80 M€ !