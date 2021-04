Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Zidane fait un clin d’oeil à Mbappé et éloigne Messi du PSG

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Zinédine Zidane est un pur Marseillais. Et comme tous les Marseillais pur jus, il faut croire qu’il ne veut pas que le PSG devienne injouable. Interrogé sur la possibilité de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone au mercato, l’entraîneur du Real Madrid a été clair : c’est non !

« Qu’il reste, qu’il reste, a-t-il appuyé en conférence de presse. Messi est très bien ici, au FC Barcelone, et il fait du bien à toute la Liga. Maintenant, on sait que ce sera compliqué pour nous demain contre lui avec le Barça. Mais nous sommes dans une bonne période, il faut continuer ainsi. »

« Mbappé, nous verrons ce qu’il fait dans le futur »

Lancé sur le sujet du mercato avec plusieurs dossiers épineux, Zidane a botté en touche. « Ramos ? J’espère qu’il va rester et que ce ne sera pas son dernier Clasico, a-t-il affirmé. Mbappé ? Je le connais bien, on se connaît bien mais ce n’est pas un joueur du Real Madrid donc je ne parlerai pas de lui. Je peux juste dire que c’est un grand joueur et que nous verrons ce qu’il fait dans le futur... Mais, là, ce n’est pas ma préoccupation. »