Real Madrid, FC Barcelone, PSG : les nouvelles règles FIFA qui vont compliquer la vie des grands clubs

La FIFA va continuer sa métamorphose du football. À partir du 1er juillet 2022, la plus grande instance du football mondial va mettre en place plusieurs nouvelles règles qui concerneront le marché des transferts et plus précisément les prêts de joueurs qu’effectuent les clubs chaque année. L’objectif : promouvoir le développement des jeunes et éviter l’accumulation de joueurs au sein des équipes.

Limiter les prêts pour les clubs

Les nouvelles règles de la FIFA établissent que la durée maximale d’un prêt doit être d’un an et qu’il est interdit pour un club de « sous-prêter ». Les prêts de deux saisons ne sont donc plus autorisés. De plus, chaque club ne pourra se faire prêter que huit joueurs maximum en prêt et ne pourra pas en prêter plus que huit. Le nombre de prêts accordés passera de huit à sept l’année prochaine puis de sept à six l’année suivante.

Ces nouvelles règles mises en place par la FIFA ne concerneront pas les joueurs formés au sein des clubs concernés et les joueurs de moins de 21 ans. À noter que dorénavant, un même club, dit « club A » ne peut prêter ou recevoir que trois joueurs maximum d’un autre club, dit « club B » au cours d’une même saison. Des nouvelles réglementations qui vont forcément contraindre les plans des grandes équipes, peut-être pas cette année, mais sûrement dans les années à venir.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! La FIFA instaure de nouvelles règles à partir de 2024 :



→ Un club pourrait prêter et se faire prêter 6 joueurs max



→ Les U21 + formés au club ne sont pas concernés



→ Un club pourra prêter 3 joueurs max dans un même club



→ Fin des prêts de deux ans pic.twitter.com/u4CQ6wYPiU — BeFoot (@_BeFoot) January 20, 2022

Pour résumer À compter du 1er juillet 2022, la FIFA va mettre en place de nouvelles règles concernant les prêts de joueurs lors des périodes de mercato. Des réglementations qui vont mettre des bâtons dans les roues aux grands clubs, qui devront changer leurs plans.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life