FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Raiola dévoile les destinations possibles de Haaland et écarte le PSG

Dans une interview accordée à Sport1, l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, a révélé les quatre destinations possibles de son joueur, qui devrait quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival.

"Erling Haaland franchira la prochaine étape. Le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City, ce sont les grands clubs où il peut aller. Nous savions tous, aussi Dortmund, que le moment viendra. (…) Il y a de grandes chances qu'il parte cet été." Le Paris Saint-Germain, qui pense à l'attaquant norvégien pour remplacer Kylian Mbappé, n'a donc pas été cité par Mino Raiola.

