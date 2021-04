PSG, Real Madrid, FC Barcelone : un agent assure que Mbappé et Haaland ont les clefs du mercato

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont les deux plus gros espoirs du football mondial... et les deux icônes de demain ! L'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son bail dans la capitale. Quant au Norvégien, son père et Mino Raiola, son agent, s'offrent une tournée dans les plus grandes cylindrées européennes pour tâter le terrain. Ces deux jeunes joueurs ont l'avenir du marché estival entre leurs mains.

Car, selon Bruno Satin, notamment agent de Lemar, si les buteurs bougent alors le mercato risque de s'animer franchement : "Avec Haaland, Mbappé va être le déclencheur d’un jeu de dominos sur le marché, a annoncé Bruno Satin. Les clubs qui vont faire l’effort sur l’un ou l’autre ne pourront pas faire grand-chose à côté. Cela va entraîner un mouvement. Après il faudra voir les arbitrages au PSG. Comment ils vont remplacer Mbappé… Lever l’option de Kean ? Aller chercher Agüero ? C’est pour ça qu’il y a une forme d’impatience au PSG. "

À la fin de son intervention, Satin a donné une tendance concernant l'avenir du champion du monde tricolore : "Il est sous le feu des questions. Le sentiment général des gens du métier, c’est qu’il est sur le départ." Un véritable jeu de chaises musicales pourrait se mettre donc en place... Affaire à suivre.