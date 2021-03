PSG, Real Madrid - Mercato : entre Haaland et Mbappé, Sergio Ramos a tranché !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland... Le choix entre les deux pépites du football européen est cornélien. Pétris de talent, les deux buteurs séduisent les observateurs... et les plus grands clubs ! Le Real Madrid suit à la trace le Norvégien et le Français. L'été prochain, la Maison Blanche essaiera de faire un grand coup sur le marché des transferts.

Interrogé par Ibai Llanos sur Twitch, Sergio Ramos a tranché pour Florentino Perez. Entre Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé, l'Espagnol a une petite préférence : « Mbappé ou Haaland ? J’aimerais avoir les deux. Peut-être, compte tenu de l’actualité, je pense qu’actuellement, cela serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, les circonstances sont plus compliquées. Pour le Real Madrid, cela ne serait pas mauvais de se renforcer avec Haaland. Il peut avoir un énorme rendement pour le Real Madrid. Mbappé aussi, mais cela sera plus difficile de le recruter. »

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, le joueur âgé de 20 ans est annoncé pourtant sur le départ. En difficulté économique le club de la Ruhr ne pourra pas refuser une énorme offre pour sa pépite norvégienne. Concernant le PSG, Leonardo force pour convaincre le champion du monde français. L'été s'annonce chaud.