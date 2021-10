Real Madrid - Mercato : friture sur la ligne entre Ramos et le PSG ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Un colosse aux pieds d’argile. Voilà ce que serait devenu Sergio Ramos (35 ans) à en croire son absence des terrains depuis son arrivée au PSG cet été. C’est simple : le défenseur espagnol n’a joué aucune minute avec les Rouge et Bleu, qui ont tout de même disputé neuf matches en L1 et deux en Ligue des champions. Mauricio Pochettino espérait enfin pouvoir compter sur lui demain contre le SCO d’Angers (21h) mais c’est raté. Encore. La légende espagnole, dont la dernière rencontre remonte au 5 mai, attendra encore un peu. Hier, il s’est de nouveau entraîné en marge de la séance collective.

Cet énième contretemps ne manque pas d’interroger pour un joueur dont les récentes blessures à répétition inquiètent des deux côtés des Pyrénées. La cause ? Une lésion à un muscle du mollet gauche (le soléaire) dont la portée est difficile à situer. Seule certitude avancée par L’Équipe, il n’est pas encore prêt même si l’entourage de Ramos a beau laisser fuiter en Espagne qu’il est pleinement rétabli, opérationnel et qu’il se sent de mieux en mieux.

« Alors, arrête toi et récupère sans te presser »

« Conscient que son cas fait causer, Ramos pousse en interne pour reprendre la compétition au plus vite mais il se heurte pour le moment à l’avis du staff médical, affirme le quotidien sportif. Dès qu’il hausse le rythme et met plus d’intensité à l’entraînement, le spectre de l’inflammation referait en effet surface, et donc le risque de rechute d’un muscle déjà touché en 2018 et 2019, obligeant le joueur à baisser de pied à nouveau. D’où le mouvement de balancier de ces dernières semaines, un pas en avant, un pas en arrière. »

Pour résumer la situation, l'état-major du PSG aurait lancé un message à Ramos en interne : « Notre combat commence vraiment plus tard, c'est qu'on aura besoin de toi au top. Alors, arrête toi et récupère sans te presser. » Suffisant pour convaincre un guerrier tel que Ramos de ne pas monter au front ?

