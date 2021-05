Real Madrid - Mercato : grosse avancée pour Mbappé, le PSG tente Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’avenir de Zinédine Zidane va alimenter les rumeurs de l’été. Dans son édition du jour, AS se penche sur les options du désormais ancien entraîneur du Real Madrid et explique que le PSG pourrait l’intéresser. L’hypothèse prend de l’épaisseur en Espagne. « La possibilité que Zidane signe au PSG est aujourd’hui est la plus inquiétante que j’ai entendu depuis longtemps, assure le journaliste Jesus Bengoechea. Ce serait le moment d’événements les plus sinistres qui soient. Nous perdrions Zizou et Mbappé pour le même prix. »

Le PSG ferait coup double avec Zidane

En Italie, la rumeur Zidane-PSG a également pris du poids. « Le PSG cible Zinédine Zidane comme coach, assure Nicolo Schira. Tottenham travaille sur un retour de Mauricio Pochettino, qui est aussi sur la shor-list du Real Madrid avec Conte et Raul. Zizou pourrait aussi être une clé importante pour boucler la prolongation de Kylian Mbappé. »

De leur côté, les rumeurs autour de Mbappé (22 ans) ne se sont pas calmées. Le journaliste, Pipi Estrada a ainsi contacté un agent FIFA proche du PSG à Paris, qui lui a fait quelques confidences sur son avenir. « C’est fait pour Mbappé au Real Madrid, a-t-il affirmé. Le PSG devra céder. »