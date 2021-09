Real Madrid - Mercato : le PSG aurait pu recruter Zidane

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Zinédine Zidane au PSG ? Luis Fernandez était l’invité de l’émission Football Culture, le Show sur la chaîne de Foot.FR. S’il a commenté l’actualité du club de la capitale, évoqué le nouveau trio qui fait sensation Messi Neymar Mbappé; il a également lâché avoir tenté de signer Zinedine Zidane alors aux Girondins de Bordeaux lors de sa première pige sur le banc du PSG, de 1994 à 1996, en vain.

Zidane pas contre l’idée de signer au PSG

L’ancien milieu de terrain français a notamment déclaré que ZZ n’aurait pas été contre l’idée de signer au PSG. « Oui c'est vrai (j'ai tenté de le faire venir, ndlr). Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Rai allait partir. (…) J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre ». Mais l’ex entraineur du Real avait finalement choisi de s’exiler en Italie. « Il a su continuer sa carrière en allant du côté de la Juve et nous de notre côté on a su garder Rai qui est devenu une légende ». Des propos qui peuvent étonné sur le natif de Marseille ! Pour rappel, des rumeurs ont déjà envoyé Zinédine Zidane sur le banc du PSG…

