Real Madrid - Mercato : le PSG dynamite le dossier Endrick et pourrit la vie aux Merengue

Le Real Madrid et le Stade Rennais ont été les premiers à flairer le coup Endrick. Il y a quelques mois, Bruno Genesio avait démenti tout intérêt du club breton pour le crack brésilien dans un sourire qui en disait long... Le PSG vient d’entrer dans la danse. Selon Defensa Central, le joueur de 17 ans est ciblé par Luis Campos pour incarner l’avenir du club de la capitale, lui qui aime par dessus tout acheter des valeurs en devenir pour les vendre très cher par la suite. Le média espagnol précise que le but est aussi de pourrir la vie au Real Madrid, qui reste en pole position dans ce dossier complexe. DC ajoute que la stratégie du PSG est la même avec le milieu offensif Gonzalo Sosa (Avellaneda, 17 ans), repéré par Juni Calafat en Argentine. Le PSG veut griller le Real Madrid pour Endrick et Gonzalo Sosa https://t.co/Cn8MBiNkWr — Foot Mercato (@footmercato) July 10, 2022

Pour résumer Très friand de découvrir de jeunes talents pour les valoriser afin de mieux les vendre, le nouveau directeur du football du PSG Luis Campos se serait lancé aux trousses du jeune crack brésilien Endrick (17 ans). Et un autre crack annoncé.

