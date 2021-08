Real Madrid - Mercato : le PSG perd son sang froid avec Mbappé, offre revue à la hausse !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le PSG a décidé de ne pas se laisser faire pour Kylian Mbappé (22 ans). Attaqué mardi soir par une offre du Real Madrid s’élevant à 160 millions d’euros, Leonardo a sèchement répliqué dans la presse.

« S’il veut partir, il va partir. Mais ce sera à nos conditions. C’est valable pour Kylian comme pour tous les autres joueurs. On a tout fait pour Kylian, même ce mercato a été fait autour de lui. Qu’il parte ou qu’il reste, ce sera à nos conditions. On ne ferme la porte à personne », a-t-il expliqué. Au Real Madrid, les mots du directeur sportif du PSG n’ont pas été très bien pris d’autant qu’il n’en serait pas resté là.

« Le PSG nous a déjà répondu et plutôt grossièrement », aurait ainsi confié Florentino Pérez en privé. Preuve que Doha commence à perdre son sang froid dans ce dossier devenu explosif ? En tout cas, RMC Sport assure que le Real Madrid a prévu de rehausser son offre et pourrait finir par proposer 200 millions d’euros pour recruter Mbappé. Hier soir, Josep Pedrerol est allé dans le même sens : « Le Real Madrid croit que le PSG veut 215 M€ pour lâcher Mbappé. » Aux dernières nouvelles, seul un chèque de 220 M€ pourrait contenter l'émir du Qatar.

