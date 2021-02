Real Madrid – Mercato : le PSG pousse pour détourner une recrue promise à Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Où jouera David Alaba la saison prochaine. En fin de contrat, le défenseur autrichien ne prolongera pas au Bayern Munich, qui a refusé de s'aligner sur ses prétentions. Son arrivée au Real Madrid est annoncée de longue date.

Mais selon Sky Allemagne, d'autres grosses écuries européennes sont toujours sur les rangs. Et le PSG en ferait partie. Selon le média, le club de la capitale pousserait même très fort pour attirer Alaba, également dans le viseur de Liverpool, Chelsea et Manchester United. Le joueur aurait déjà parlé avec Nasser Al-Khelaïfi.

Update Alaba: As reported last summer, PSG wants to sign him as a free agent. Paris pushed very hard in the last couple of weeks. David already spoke with president Al-Khelaifi. But: He didn’t take any decision yet and his priority remains Spain #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/lx1syQOCDm