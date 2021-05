Real Madrid – Mercato : contact établi entre le PSG et Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

« Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera la plus actif en Europe. L’émir a demandé un renforcement net de l’équipe pour gagner la C1 juste avant la CDM. En attendant la réforme du FPF, c’est effectivement l’opportunité idéale. Ça tremblera pas du menton s’il faut dépenser 200 patates au total» , a affirmé Romain Molina sur Twitter. Et un nom revient avec insistance pour renforcer la défense parisienne : Sergio Ramos. Selon Nicolo Schira, journaliste italien spécialisé dans les transferts, Ramos souhaite toujours prolonger au Real mais l'affaire reste compliquée et le PSG a déjà montré son intérêt auprès du joueur.

En pôle pour Hakimi et Hernandez

Ce que confirme Abdellah Boulma : « État de lieux : je n’ai pas pour habitude de paraphraser certains confrères, mais effectivement, le PSG est en pole pour Hakimi et continue de négocier pour Theo Hernandez. La piste Ramos, qui ne prolongera pas avec le Real, est toujours d’actualité. »