Real Madrid - Mercato : le PSG veut effacer son déficit grâce à la vente de Mbappé !

Les médias espagnols en sont persuadés : Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid cet été et le PSG, sous la pression de l'émir du Qatar, est disposé à négocier un transfert. Mais pas à n'importe quel prix. D'après le journaliste ibérique Tomas Gonzalez-Martin, les positions concernant l'indemnité de transfert seraient pour le moment très éloigné : Florentino Pérez proposerait 200 M€ plus 20 M€ alors que le PSG attendrait... 250 M€ plus 50 M€ ! Une somme monstrueuse, qui pulvériserait le précédent record de transfert (Neymar au PSG en 2017 pour 222 M€), mais qui se justifie.

Paris pourrait repartir sur un cercle vertueux au niveau économique

Trois cent millions d'euros, c'est en effet le déficit estimé du PSG depuis le covid et ses folies de l'été 2021 avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos et compagnie, la plupart sans indemnité mais moyennant des salaires stratosphériques. Si le Real Madrid accepte de verser un tel montant, Paris pourrait repartir sur un cercle vertueux au niveau économique, surtout qu'il n'aurait plus à supporter les émoluments titanesques de Mbappé. Mais pour le moment, les Merengue ne sont pas du tout disposés à verser une telle somme...

Pour résumer Le PSG réclamerait 250 M€ plus 50 M€ de bonus au Real Madrid pour Kylian Mbappé. C'est le montant de son déficit actuel. Mais les Merengue ne prévoient pas d'aller au-delà de 220 M€ pour le natif de Bondy qui, rappelons-le, pourrait débarquer gratuitement en juin prochain.

