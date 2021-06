Real Madrid – Mercato : les proches de Sergio Ramos écartent la piste PSG

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'avenir de Sergio Ramos fait beaucoup parler en Espagne, au point que Marca a envoyé un journaliste à Camas, le village où l'ancien défenseur du Real Madrid a passé son enfance, là où il est né. Interrogés, les résidents du quartier de La Colina, la cité où Ramos résidait, ont estimé que le défenseur allait encore jouer deux ou trois sans au plus haut niveau.

Ils le voient aux Etats-Unis, à City ou à Séville

Et si le PSG est une destination possible, ceux-ci semblent écarter l'idée de voir Ramos rejoindre le club de la capitale. En effet, les seules options qu'ils envisagent sont la MLS, Manchester City et le FC Séville, le club formateur de l'Andalou.