Real Madrid - Mercato : Navas ne rassure pas sur l'avenir de Mbappé au PSG

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui était présent ce mardi à Madrid, se rapproche inexorablement d'une arrivée libre au Real Madrid cet été.

Interrogé sur l'avenir de l'attaquant français, Keylor Navas n'a pas rassuré les supporters parisiens à ce sujet. "J'aimerais vous dire quelque chose sur Kylian Mbappé, mais je n'en ai aucune idée. J'espère qu'il restera avec nous. Est-ce que je lui ai parlé ? Ce sont des histoires personnelles", a confié le gardien costaricien sur les ondes de la radio espagnole, Cadena SER.

📻⚽️🧤 @NavasKeylor, durante su visita a Madrid, a la pregunta de @toniogarcia85 en @ellarguero



🤷‍♂️ "Me encantaría decir algo de Kylian, pero no tengo ni idea. Espero que se quede con nosotros. ¿Si he hablado con él? Eso son temas personales" pic.twitter.com/1KwibR7DtY