PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé !

L’annonce a fuité hier soir : le Real Madrid formulera bien une offre de contrat à Kylian Mbappé lors du premier semestre 2024 pour le convaincre de signer en juin, quand il sera libre. La Maison Blanche a fait de même il y a un an avec Jude Bellingham, qui arrivait lui aussi en fin de contrat avec Dortmund. Si cette information s'avère vraie, ce serait l'offre la plus importante de la carrière de Mbappé. Car Relevo l'assure, il n'y en aura pas d'autre. Donc, soit le natif de Bondy saisira l'opportunité de jouer dans le club de son cœur, soit il prolongera à Paris.

La Premier League semble en revanche une destination moins plausible. Selon Florian Pletternberg, Liverpool serait d’ores et déjà hors course. « On m'a dit que Liverpool ne faisait PAS pression pour Kylian, explique le journaliste de Sky. Son transfert à l'été 2024 n'est pas problématique à ce stade. Le PSG est toujours totalement détendu car assuré financièrement (contractuellement) pour son éventuel départ. Le Real Madrid reste pour lui la destination la plus réaliste, que ce soit l'année prochaine ou l'année d'après. »

❗️Been told that Liverpool is NOT pushing for Kylian #Mbappé. His transfer in summer 2024 ist not an issue at this stage. #LFC



➡️ #PSG, still totally relaxed as they are financially secured (contractually) for his possible departure

➡️ Real Madrid is still the most realistic… pic.twitter.com/GokRb13Avf