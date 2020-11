Real Madrid - Mercato : Ramos annule son annonce, l’offre pharaonique du PSG l’a chamboulé !

Le PSG sait mettre le doute dans l’esprit de ses recrues potentielles. Ce n’est sans doute pas Neymar qui pourra le dire le contraire. En 2017, le club de la capitale avait réussi la prouesse d’arracher le prodige brésilien au FC Barcelone, où son avenir semblait pourtant tout tracé.

Aujourd’hui, Doha sera-t-il capable de détourner Sergio Ramos d’un futur doré au Real Madrid ? La question peut se poser depuis ce lundi. Dans son édition du jour, AS a expliqué que le PSG a l’intention de proposer un contrat de trois ans au capitaine du Real Madrid, qui sera libre en juin 2021.

Rodri remplacera Ramos en conférence de presse

Désireux de prolonger, Ramos (34 ans) ne semble pas pouvoir bénéficier d’un nouveau bail plus avantageux qu’un « 1+1 » avec un salaire même pas certain être supérieur à celui qu’il touche à l’heure actuelle. Au PSG, on lui propose 20 millions nets par an.

Forcément, cela ferait réfléchir n’importe qui et c’est ce qu’il se passerait à l’heure actuelle avec le stoppeur espagnol. Pour preuve, il vient d’annuler la conférence de presse au cours de laquelle il avait prévu d’évoquer son avenir à la veille du choc contre l’Allemagne en Ligue des Nations. C’est le milieu de Manchester City Rodri qui le remplacera aux côtés de Luis Enrique.