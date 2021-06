Real Madrid, PSG - Mercato : le message musclé de Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Rien n’est encore signé entre Sergio Ramos et le PSG mais tous les signes convergent vers un même point : le défenseur central espagnol se rapproche de Paris. Le dernier élément date d’hier et a été donné par Foot Mercato.

Selon nos confrères, le stoppeur de 35 ans cherche actuellement un logement dans la capitale française. Malgré ce détail qui n’en est pas un, la prudence reste de mise car même si les tractations avancent, aucun accord définitif n'a été trouvé entre les deux parties.

« C’est l’heure de travailler »

«En attendant du neuf dans ce dossier si particulier, les supporters du PSG continuent de croiser les doigts et partent en quête de tout signe de vie de Ramos. Ce dernier en a donné pas plus tard qu’hier soir en diffusant sur son compte Instagram un cliché de lui le biceps gauche saillant. La légende : « C’est l’heure de travailler. » Et donc pas de supputer au sujet de son avenir.

📲💪 “TIEMPO para TRABAJAR”. El mensaje de SERGIO RAMOS mientras continúa ‘machacándose’ en el GIMNASIO. pic.twitter.com/ygSIUXlnje — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 26, 2021