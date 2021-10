Real Madrid – Mercato : une ancienne cible du PSG a le même rêve que Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Une semaine après la bombe lancée par Kylian Mbappé, qui a reconnu son envie de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, c'est au tour de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) de clamer son rêve de porter le maillot merengue.

Milinkovic-Savid amoureux du Real

Dans Il Messaggero, Milinkovic-Savic, a en effet eu ces propos : «Je rêve de jouer au Real Madrid depuis tout petit. C'est le plus grand objectif de ma carrière et je ferai tout pour le rendre possible. » Le joueur avait été pisté par le Real mais aussi par Paris l'an dernier.