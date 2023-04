Real Madrid, PSG, Juventus - Mercato : Zidane va reprendre du service en juin, un favori se dégage

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Selon Konur, il est en pole position à la Juventus Turin. Comme annoncé récemment, la Vieille Dame est dépendante de son actuel coach, Massimiliano Allegri. Si celui-ci veut continuer, elle n'aura pas les moyens de le limoger. Mais s'il se retire de lui-même après deux saisons décevantes, alors elle foncera sur Zidane, premier choix devant Antonio Conte, qui a des exigences salariales plus fortes. Marca assure de son côté que le Real Madrid continuera de faire confiance à Carlo Ancelotti pour 2023-24 et que le PSG n'est pas vraiment pas envisagé par le champion du monde 98.

🚨Juventus are considering hiring Zinedine Zidane if Max Allegri leaves this summer, with other target Antonio Conte likely to be too expensive. ⚫#ForzaJuve https://t.co/vnwNvHfeVr pic.twitter.com/9PA3H9dJbQ