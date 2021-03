Real Madrid, PSG – Mercato : Alaba (Bayern Munich) a dit non à deux prétendants !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

A 28 ans, David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, s'apprête à changer de tunique cet été. Selon ABC, le défenseur autrichien se dirige vers le Real Madrid, grand favori pour l'accueillir. Un accord aurait déjà été trouvé sur les bases d'une prime à la signature de 20 M€.

Sky Sports confirme la tendance ce lundi en expliquant qu'Alaba aurait décidé d'écarter deux autres clubs qui le sollicitent : le PSG et Chelsea. « Sa priorité reste la Liga », soutient le journaliste Max Bielefeld.

Update Alaba: He has decided to decline the huge offer from Paris Saint-Germain, according to Sky sources. He also said no to Thomas Tuchel and Chelsea, who tried to convince him recently. His priority remains Spain: @realmadrid or @FCBarcelona #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/3cxS5B21rf