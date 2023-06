Real Madrid, PSG - Mercato : Asensio en route pour Paris, une autre recrue aussi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Marco Asensio du Real Madrid au PSG, cela semble se préciser. Libre, l'attaquent de 27 ans aurait décidé de rejoindre le club de la capitale selon AS. Aston Villa le voulait aussi mais son choix se serait porté vers Paris.

Ugarte dans les tuyaux

Selon L'Equipe, les bonnes relations entre l'agent de l'Espagnol, Jorge Mendes, et Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, ont fait la différence. Et le quotidien sportif croit savoir qu'un autre membre de l' « écurie » Mendes pourrait rejoindre le PSG, à savoir Manuel Ugarte. « L'été dernier, ils avaient travaillé sur les dossiers Renato Sanches, Carlos Soler et Vitinha. Récemment, ils ont discuté du milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal Manuel Ugarte, qui pourrait signer bientôt aussi, alors que les jeunes Français Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu ont confié la gestion de leur carrière au célèbre agent portugais », révèle en effet L'Equipe ce jeudi.