Real Madrid, PSG - Mercato : Benzema et le vestiaire madrilène vexés par Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Si le vestiaire du Real Madrid a feint de ne pas faire cas de la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG, préférant rester focalisé sur la préparation de la finale de la Ligue des Champions, il semblerait que les hommes de Carlo Ancelotti soient plus marqué qu'on ne le croit.

De Valverde à Benzema en passant par Vinicius, tous piquent Mbappé

A coup de messages dissimulés, plusieurs ont réagi sur les réseaux sociaux. Federico Valverde a ainsi parlé d'un maillot blanc en ces termes sur Instagram : « Faire partie du Real Madrid est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir ».

Egalement sur les réseaux sociaux, Rodrygo a mis un cliché embrassant l'écusson du Real. De son côté, Vinicius Jr a rappelé sans le nommer une vérité à Mbappé : « Gagner avec le maillot du Real Madrid est inexplicable ».

Mais la pique la plus explicite et référencée est celle de Karim Benzema qui, dans sa story, a fait une référence musicale avec Tupac et son ami l'ayant trahi. De là à imaginer que les retrouvailles seront glaciales chez les Bleus entre le Bondynois et l'attaquant du Real Madrid ?

La story de Benzema, Tupac et son ami l’ayant trahi… les problèmes arrivent en équipe de France ? pic.twitter.com/ovaxoKwJcW — Media Parisien (@MediaParisien) May 21, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur