Real Madrid, PSG – Mercato : entre Haaland et Mbappé, Zidane aurait choisi !

Opération Galactique ! Selon AS, le Real Madrid veut un buteur pour épauler Karim Benzema. Forcément, comme à l’accoutumée, la Maison Blanche veut obtenir le meilleur. Florentino Perez et Zinedine Zidane auraient acté deux choix : Eerling Braut Haaland et Kylian Mbappé.

L’entraîneur français préfèrerait finaliser… le Norvégien ! Toujours d’après AS, le champion d’Espagne en titre serait le club le mieux positionné pour l’attaquant du Borussia Dortmund. Son arrivée aurait également été chiffrée : 270 millions d’euros. Le prix comprendrait le montant du transfert (150 millions d’euros) et le salaire du joueur (20 millions d’euros annuel sur les six prochaines années). Le goleador est sous contrat jusqu'en 2023. Pour le moment, la commision récupérée par Mino Raiola n’est pas connue. S’il ne peut pas rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait certainement rester au PSG.