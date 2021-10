Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Haaland repris de volée à cause du Qatar

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Certains pourront y voir un signe d'un prochain engagement avec le PSG… La star du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui est convoitée par le club de la capitale mais également le Real Madrid et le FC Barcelone, s'est pris un gros tacle de la part de son sélectionneur, Stale Solbakken. La raison ? Elle s'est affichée sur Twitter la semaine passée avec un maillot de Boca Juniors, dont le sponsor est Qatar Airways. Or, l'Etat pétrolier est dans le collimateur de la Norvège pour le non respect des droits de l'Homme sur ses chantiers de la Coupe du monde 2022, à tel point que les Vikings songent à boycotter l'événement.

« Erling ne nous représente pas s'il n'est pas avec nous, a expliqué Solbakken hier en conférence de presse. Mais si je pouvais choisir, il aurait porté un maillot différent. » Aucune sanction à venir contre Haaland, donc, un simple remontage de bretelles par un pays qui ne rigole pas avec les conditions des travailleurs. Les supporters parisiens, eux, espèrent que le protégé de Mino Raiola, très proche du Qatar, a voulu envoyer un indice sur sa future destination.

Erling Braut Haaland taclé par son sélectionneur !https://t.co/rA1icdlMhq — Foot Mercato (@footmercato) October 12, 2021