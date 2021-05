Real Madrid, PSG – Mercato : Manchester City sort un joker de rêve pour attirer Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Sergio Ramos est en fin de contrat au Real Madrid. L'ancien défenseur du FC Séville souhaiterait prolonger chez les Merengue mais plusieurs sources considèrent une prolongation difficile et annoncent que le défenseur est sollicité par deux clubs : le PSG et Manchester City.

Deux ans à Manchester et une 3e année à New York !

ESPN dévoile même la proposition du club mancunien : City proposerait à Ramos un contrat de deux ans, plus une 3e année où le joueur traverserait l'Atlantique pour rejoindre New York City en MLS. Or, Ramos n'a pas caché qu'il rêverait de finir sa carrière aux Etats-Unis...