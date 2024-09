Real Madrid, PSG Mercato : Sergio Ramos en route pour une destination improbable ?

Le 17 juin dernier, le FC séville annonçait le départ de Sergio Ramos. L'ancien capitaine de la Roja n'a pas souhaité faire valoir l'année supplémentaire qu'il avait en option dans son contrat. Après un intérêt de Gremio, il y a quelques jours, AS révèle que Zamalek est prêt à faire sauter la banque pour lui.

Zamalek y croit

Ali Hisham Nasr, haut responsable au sein du club égyptien et fils du vice-président, a évoqué le sujet à la télévision égyptienne. "Zamalek est un grand club qui mérite des footballeurs comme Sergio Ramos. Nous considérons l’accord avec Ramos comme quelque chose de positif non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan marketing. N’importe quel club dans le monde veut Ramos". Selon Omar Zaalouk, un intermédiaire qui travaille souvent avec Zamalek, l'ancien Merengue ne serait pas opposé à une aventure au Caire, à 38 ans. "J’ai contacté les agents de Sergio et le joueur n’a aucune objection à venir en Égypte. Les différences financières entre le défenseur espagnol et le club ne sont pas si grandes. Les pourparlers ne sont pas terminés, ils ont simplement été reportés jusqu’après la Super Coupe d’Afrique". A suivre, donc...