Real Madrid, PSG – Mercato : Sergio Ramos, une blessure qui change tout ?

Où jouera Sergio Ramos la saison prochaine ? Le capitaine du Real Madrid, dans le viseur du PSG et de Manchester United, notamment, est en fin de contrat en juin et il n'a toujours pas prolongé. Mais l'ancien joueur du FC Séville est actuellement sur le flanc. Blessé à la cheville, il ne retrouvera pas les terrains avant le mois d'avril, et selon Bernabeu Digital, cette blessure pourrait bien changer la donne.

Le PSG serait refroidi

Le média consacré à l'actualité du Real croit en effet savoir que les clubs intéressés sont refroidis par sa blessure et qu'ils ne prendront pas le risque de proposer un contrtat béton à Ramos avant son retour. Et de son côté, le Real, qui vient de concéder deux défaites face à Alcoyano en Coupe du Roi et à Levante en Liga, serait prêt à faire un effort supplémentaire pour conserver son capitaine emblématique, dont la blessure ne fait que confirmer l'importance. A suivre...