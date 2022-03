PSG, Real Madrid - Mercato : une tendance forte se précise pour l'avenir de Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Un an et puis s'en va ? Très souvent blessé depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Sergio Ramos pourrait quitter le club de loa capitale en fin de saison. Des rumeurs l'envoient à Los Angeles Galaxy. Le journaliste Fabrizio Ramano sur sa chaîne YouTube, a donné son point de vue...

« Leonardo donne encore du temps à Ramos jusqu’à la fin de la saison pour qu’il montre ses compétences au PSG, a indiqué l'Italien (propos traduits pas Canal Supporters, le site pro PSG. Voilà le ressenti de la direction parisienne, ils veulent protéger Ramos, ils savent bien sûr que ces 6 premiers mois avec lui n’ont pas été bons. Ce n’est clairement pas ce qu’ils espéraient. Mais en même temps, ils savent que dans cette partie finale de la saison, il pourra être important de voir l’impact que peut avoir Sergio Ramos sur l’équipe ne serait-ce que le temps d’un match en quart de finale ou en demi finale par exemple si le PSG se qualifie. […] On a eu des rumeurs du côté de Los Angeles Galaxy ces derniers jours mais pour le moment, il n’y a pas de négociations. Il n’y aura pas de dénouement en mars ou en avril. Une décision finale sera prise à la fin de la saison entre Ramos et le PSG pour définir s’ils veulent continuer ensemble ou non. Car c’est une sérieuse possibilité, il pourrait quitter le PSG ». La tendance semble donc se préciser pour l'Espagnol.

Excl: Paris Saint-Germain are prepared to improve their contract proposal to Xavi Simons. Been told he’s now getting closer to sign a new long term deal with PSG - talks progressing. ⭐️🇳🇱 #PSG



Xavi Simons current deal expires in June but Paris want him to stay. pic.twitter.com/E2pGtfierX