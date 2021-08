Résultat Ligue 1 : PSG 3-0 Strasbourg (mi-temps)

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Retour réussi sur ces 45 premières minutes pour les parisiens. Dès la 3e minute Icardi inscrit son deuxième but de la saison de la tête sur une offrande d'Abdou Diallo à la limite du Hors-jeu. Si les strasbourgeois ont montré des choses intéressantes et se montrent tout de mêmes offensifs ils ont été refroidis par le réalisme parisien. Ludovic Ajorque a malencontreusement marqué contre son camp en déviant une frappe de Kylian Mbappé (26') avant qu'une minute plus tard seulement Julian Draxler vienne porter le score à 3-0 (27').