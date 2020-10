PSG - Mercato : routine, pression... Thiago Silva ne regrette pas Paris !

Pendant de nombreuses années, l'idylle entre le PSG et Thiago Silva a été remplie de trophées. Dans la capitale française, O'Monstro a tout raflé hormis une victoire en Ligue des Champions. En août dernier, avec ses partenaires, le Brésilien a échoué en finale de la C1 face au Bayern Munich (défaite 1-0). En fin de contrat au terme de la saison dernière, Thiago Silva n'a pas pu poursuivre son aventure du côté du Parc des Princes et a rebondi à Chelsea. Leonardo a préféré alléger la masse salariale et créer de la place pour la nouvelle génération.

Thiago Silva voulait relever "un nouveau défi"

Dans un entretien accordé à Esporte Interativo, Thiago Silva a évoqué son choix de carrière : "J’aime les défis. J’étais à Paris pendant huit ans, théoriquement d’une manière ou d’une autre, j’étais plutôt désinvolte. Pas désinvolte dans le sens de ne pas travailler, de ne pas vouloir de bons résultats. Mais, vous finissez par tomber dans une routine. Et pour moi, ce serait difficile de commencer une autre année avec toute cette pression d’avoir à gagner la Ligue des Champions."

Il ne regrette pas son changement de vie : "Je change un peu d’air et je me trouve un peu plus détendu. Non pas qu’il n’y ait pas de pression, la pression est la même. Je joue pour une grande équipe qui cherche des titres, de toute façon. Habituellement, un joueur de 36 ans quitte la Premier League et cherche théoriquement les championnats les plus faciles à jouer. Je fais le contraire. Alors je suis prêt pour ça, je suis prêt, je me prépare chaque jour, je remercie Chelsea pour leur confiance." Les supporters du PSG apprécieront...